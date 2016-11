Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: Hoje 10/11 Rosa Linhares, Joãozinho Cruz, Wheverton Santos, amanhã 11/11 Felipe Amorim, Tabita Gurgel, Wilkinson Tardelly Nascimento, Ana Clara Fernandes, sábado 12/11 Damiana Paiva, Igor Soares, domingo 13/11 Eugenio Maia, Maria Rosegna Alves, Antonio Tassio de Sales Benevides, Edilene Estevam. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SANTA LUZIA…

No ultimo domingo fomos agraciados com a visita da imagem peregrina de Santa Luzia que chegou a nossa cidade a partir das 15 horas, percorreu toda a cidade em carreata visitando instituições e nossas capelas, logo em seguida aconteceu Missa na Igreja matriz de São Sebastião, após a missa saímos em procissão para deixar a imagem na entrada da cidade de onde voltaria para Mossoró. Caraúbas com alegria recebeu Santa Luzia!

DESMORALIZANDO A SEGUNDA…

Vem ai festão dos melhores no Espaço de Festas Maria Julia, que traz para animar a noite Ewerton Linhares, Banda Forró dos Três, tenda eletrônica e muita gente bonita que promete desmoralizar a segunda-feira dia 14 de Novembro, véspera de feriado. Com certeza vai ser bom de verdade!

ESTILO LANÇAMENTO…

Aconteceu hoje na Loja O Boticário da nossa cidade o lançamento do novo perfume My Lily que veio para ficar, manhã das melhores com direito a coquetel e quitutes deliciosos, e claro o prazer em rever: Mara Dantas, Monica Maia, Socorro Alves Praxedes, e mais o atendimento vip de Márcia e Chirlene, Adorei!

VAMOS RIR COM MANÇUAÇA…

Próximo dia 26 de Novembro o Espaço Maria Julia será tomado de muitas risadas, com as piadas do personagem Manguaça que desembarca na terrinha a convite de Vandilson Ramalho e Tica Soares para nos fazer rir em uma noite descontraída com muita alegria. Vamos todos com certeza!