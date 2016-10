Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 13/10, Hortência Vanessa, Francimar Fernandes Silva, Rose Carvalho, Magaly Matias, Savio Praxedes, Suely Rodrigues, amanhã 14/10 Maciel Alves, Janielly Morais, sábado 15/10 Elisangela Xavier, Erison Simião, Ednardo Braga, domingo 16/10 Ruzanete Brito, Assis Blênio, Antonio Farias, Maria Araújo, Paulo Henrique, Ozelita Filgueira, Luís Juetê. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SAFARI DO ALBERTO FILHO…

Recebi convite para participar da festa de dois anos do pequeno Alberto Filho, do casal Alberto Câmara Matos e Patrícia Angélica Tavares, que acontece a partir das 18 horas do sábado dia 15 de Outubro na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes com o tema: Safari. Obrigado e vamos sim!

SÁBADO É DIA DE ROCK…

O Espaço de Festas Maria Julia será o palco de mais uma edição do Rock Caraúbas que contará com o som das bandas: Virgem Killer, Rock Drinkers, No Name, Not Found, Rk5, e do Renato Russo Cover. Com certeza uma noite repleta de muita música boa. Senhas ao preço de 10 Reais. Vamos todos!

ROMARIA DA JUVENTUDE…

Dia 23 de Outubro no Santuário do Lima na cidade de Patú acontece a Romaria da Juventude que completa 20 Anos e nesse ano traz como tema: “Juventude e nossa Casa Comum”. Tudo começa a partir das 5 horas da manhã com caminhada. Missa, show, confissões, e muita alegria. Participem!

BELLA MARIA FAZ 01…

Quando Novembro chegar com ele a loja Bella Maria completa 01 Ano de sua inauguração aqui na terrinha, e é claro que a empresária Elaine Amorim anda a mil por hora preparando muitas surpresas para sua clientela vip. Com certeza terá festão dos melhores. Oba!

SÃO SEBASTIÃO 2017…

Para 2017 o nosso administrador paroquial, o Pe. Francisco das Chagas Neto já escolheu a comissão da Central da nossa festa que ficou assim: Josevan Viana – Presidente, Wellington Nascimento – Vice-presidente, Leysson Carlos – 1° Secretário, Jaimar Gomes – 2° Secretário, Lucas Filho – 1° Tesoureiro, Sheila Guerra – 2ª Tesoureira. Boa sorte!