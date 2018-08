Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

MUSEU DO LIVRO

No último sábado, 18, a Academia Apodiense de Letras, através da parceria com o Governo do Estado do RN, Fundação José Augusto e Prefeitura Municipal de Apodi, esteve inaugurando as instalações do Museu do Livro de Apodi na Casa de Cultura Popular. O Museu será o ponto de referência da Cultura e da pesquisa, disponibilizando um banco de dados com informações históricas da maior importância para o município apodiense. O Museu é um espaço cultural que detém um acervo de toda a literatura editada pelos Apodienses e tem por objetivo, preservar nossa memória e promover a difusão da Leitura e da escrita de Apodi. Desde então, o Museu já está funcionando e organizando a Antologia Poética Apodi dos Encantos, composta por poesias, contos, crônicas, artigos, textos, composições de artistas Apodienses para lançar no aniversário da Academia em 23 de março de 2019. À frente desse projeto está a Presidente da Academia Apodiense de Letras, a escritora Vilmaci Viana.