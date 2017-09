Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

CARAVANA ECOLÓGICA

Encerra hoje a Carvana Ecológica instaurada em nossa cidade. O evento está sendo realizado nas imediações da nossa Igreja Matriz e Praça Dom José Freire e tem total realização do Governo do Estado através da Prefeitura Municipal de Apodi e IDEMA. Toda a programação teve início às 8h da manhã se estendendo até a noite, às 19h com apresentações culturais e cinema aberto ao público em geral. Vamos prestigiar!

DESTAQUE DA MÍDIA

A primeira-dama do município de Felipe Guerra, Girlene Ferreira, foi honrada e agraciada com o prêmio Destaque da Mídia pelos trabalhos exercido em torno da saúde do município felipense. A mesma se sentiu feliz em ser lembrada por tamanho feito e agradece imensamente e dedica a todos os profissionais que atuam juntamente com ela fazendo um brilhante exercicio de cidadania na querida cidade de Felipe Guerra. Parabéns!

PELEJA

Tá chegando a hora de curtirmos o grande Arraiá do Peleja que acontece dia 2 de outubro no Sítio Peleja em Apodi. Muita festa e forró ao som de Circuito Musical, Avini Vinni e Jonas Esticado. Agendem essa data, porque a sua véspera de feriado será de muita festa, alegria e diversão.

JEGUE FOLIA

A micareta mais badalada o interior do nosso estado já tem data marcada para acontecer na cidade de Marcelino Vieira. E para lançar oficialmente a micareta na cidade de Mossoró, o Terra Music foi o local escolhido para o idealizador do evento, Ewerton Filgueira, promover dia 29 de setembro este evento que sacidir os ‘jegueiros’ de plantão. Com certeza será uma grande noite!

FEST BOSSA & JAZZ

Está chegando a hora da boa música invador a cdade mossoroense. Amanhã inicia os shows do Fest Bossa & Jazz 2017 na Estação das Artes Eliseu Ventania. Muitos artista renomados estarão reunidos em um só ambiente levando música de qualidade em um tributo ao grande Emílio Santiago e a voz da grande Sandra de Sá. Confira a programação do festival e vamos prestigiar. Sexta-feira dia 22: 20h Filarmônica Monsenhor Honório; 21h Tributo a Emílio Santiago com Marcos Lessa e Alan Barboza; 23h Nuno Mindelis. Sábado dia 23: 20h Orquestra Sanfônica de Mossoró convida Dayane Nunes; 21h30min Sueldo Soares convida Sandra de Sá; 23h JJ Jackson e Gustavo Cocentino & Blue M.

FATOS & BOATOS…

@ Amanhã no Armazem Pub Music quem faz a festa é o meu querido conterrâneo apodiense Dario Villa e, promete trazer um repertório cheio de novidades aos mossoroenses. Vamos sim!

@ Quero enviar um forte abraço aos queridos amigos lá da cidade de Rodolfo Fernandes, o Secretário de Educação Carlos Negreiros e o Prefeito Wilson Filho.

@ lá na cidade pauferrense, envio abraços aos meus queridos amigos Normando Mendonça, Cleanto Bezerra e Alessandra Pascoal, Soraya Vieira e José Figueiredo, Lisboa Batista, Clistenes Carlos e todos os meus queridos da princesinha do Oeste.

@ Na cidade serrana de São Miguel, é sempre bom abraçar os amigos. Saudades deles Leonardo Gonçalves, Secretário de Turismo e Cultura Aldomar Rego, Renê Guida, Deputado Galeno Torquato, Enfermeiras queridas Mara Herbele e Jaqueline Teixeira, minhas médicas do coração Julimere Bessa e Thaise Brito e todos os meus amores dessa cidade encantadora!