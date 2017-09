Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

7 DE SETEMBRO

A nossa cidade de Apodi fez um grande desfile en torno do alusivo ao 7 de Setembro, levando o tema “Todos pela Inclusão” e, contou com a participação de aproximadamente 600 estudantes das redes de ensino pública e privada, dentre outras instituições e entidades do município. O evento aconteceu em torno do Calçadão da Lagoa do Apodi, local das apresentações dos desfiles. O Prefeito Alan Silveira e a vice-prefeita Hortência Regalado, assim como todos os vereadores, autoridades presentes, em especial a sociedade Civil que abrilhantaram uma tarde linda em nosso querido município apodiense.

EMANCIPAÇÃO

A cidade de Felipe Guerra se prepara para festejar mais um ano de Emancipação Política, onde se comemorará 54 anos de história do município felipense. O anfitrião Haroldo Ferreira e sua primeira Dama, Girlene Ferreira, com certeza preparou uma super programação para receber seus conterrâneos e visitantes durante cinco dias de muita festa. A abertura acontece nesta quarta, 13, se estendo até o dia 18. Da coluna segue os parabéns para a nossa vizinha cidade Felipe Guerra!

EXACT AGÊNCIA

Chegando convite do amigo Jhonatan Morais da Exact Agência de Viagens para uma noite mágica, amanhã às 19h no auditório do Hotel e Churrascaria Apodi, onde será apresentada o destino dos sonhos e, embarcarmos juntos para a Disney. Vamos conhecer os lançamentos e opções de uma viagem sonhada por muitos que é conhecer o encantado mundo de Disney. Grata pelo convite amigo!

ARRAIÁ PELEJA

O arraiá mais aguardado pelos apodiense está bem próximo de acontecer e, será no dia 2 de outubro, véspera de feriado, no Sítio Peleja em Apodi. O Arraiá do Peleja vai contar com atraçoes de peso e promete fazer uma grande festa que será ao som de Jonas Esticado e Circuito Musical. Agendem e vamos todos marcar presença nesta noite que vai ser um grande sucesso!

BOSSA & JAZZ

Nesta quinta-feira todos os olhares e ouvidos se voltam ao Hotel Thermas no Restaurante Virgolino para a última prévia do Fest Bossa & Jazz. Para animar a noite, nada melhor do que a boa música dos meninos do Frequência 2. O festival de música acontece nos dias 22 e 23 na Estação das Artes Eliseu Ventania. Com certeza um programa bem bacana pra quem gosta de música de qualidade. Vamos!

FATOS & BOATOS…

@ Último sábado no Hotel Thermas Resort, aconteceu um grande show com o cantor Fagner, que fez belíssima apresentação e reviveu junto ao público mossoroense, grande sucesso da música popular brasileira. Sucesso!

@ Nesta sexta, 15, na Praça Cícero Dias às 17h, acontece o lançamento do id Jovem, programa da Secretaria Nacional da Juventude e conta com uma série de apresentações culturais e a apresentação do programa aos jovens mossoroenses. Vamos!

@ A jornalista Cristina Lira assina a assessoria de imprensa da Expotour Católica e, envia convite para participar no próximo dia 19, do lançamento do evento, em um café da manhã somente para imprensa no Hotel Villa Oeste. Grata!

@ Acontece nos dias 16, 17, 23 e 24 oficinas de teatro musical com os técnicos Alex Peteka, Cláudia Max, Natália Negreiros e Tatiana Xavier. O investimento é de 100 reais e acontece na Escola de Artes de Mossoró. Informações (84)98805-1629/99849-9924.