Amistosos são programados para preparação do ABC (RN) ao próximo ano

Pensando na próxima temporada, o ABC Futebol Clube marcou dois amistosos até o fim deste ano. O primeiro acontece no dia 22 de dezembro, em Recife, contra o Náutico/PE, e o segundo no dia 29, no Frasqueirão, contra o Botafogo/PB. Além de a torcida poder matar as saudades, os amistosos serão um ótimo momento para alinhar o entrosamento da equipe e acompanhar o trabalho inicial do técnico Diá, nome ainda receoso na boca dos alvinegros.

O elenco, quase completo, inclui nomes da base, ação muito pedida pela torcida nessa temporada. Nesta semana, o clube divulgou oficialmente o início do trabalho da comissão técnica que finaliza o planejamento para a pré-temporada alvinegra.

O campeonato estadual terá início já na primeira semana de janeiro, mas a torcida abcdista precisará ter um pouco mais de calma para voltar a acompanhar o clube em jogos oficiais. Devido à punição ainda oriunda da final do Estadual com o clássico rei, o ABC inicia a temporada contra o Globo com os portões fechados.

*Aninha Neves escreve para a Coluna do ABC no Brasil de Fato RN.

Brasil de fato