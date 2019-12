América (RN) inicia pré-temporada para tentar novo acesso à série C

Já acostumado com a ideia de encarar novamente a série D do Campeonato Brasileiro em 2020, nada melhor para o America de Natal do que organizar a casa para o ano que entra. Já sob o comando do técnico Waguinho Dias, o alvirrubro conseguiu, no último sábado (7), no Centro de Treinamento Dr. Abílio Medeiros, um placar elástico contra a Seleção de Parnamirim. Foram 10 gols marcados, contra zero sofridos pelo América.

Apesar da diferença técnica entre as equipes, pode-se considerar um bom resultado para a fase de pré-temporada. Já nesse clima, a comissão técnica divulgou o calendário de 9 a 15 de dezembro, indicando uma semana intensa de treinos. O próximo ano está chegando e que, com ele, venha o Bi-Campeonato Potiguar e o acesso à série C.

*Arthur Carvalho escreve na Coluna do América no Brasil de Fato RN.

Edição: Isadora Morena