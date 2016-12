Alunos da UnP desenvolvem aplicativo explicativo sobre HIV e AIDS

Alunos do curso de Enfermagem da Universidade Potiguar (UnP) desenvolveram um aplicativo para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O “HIVida” já está disponível para download gratuito na Play Store.

O aplicativo conta ainda com ferramentas como mapa para localização de testes de HIV gratuitos, além de informações sobre a prevenção, diagnósticos e tratamentos do HIV e da AIDS, bem como a diferença entre os dois.

“AIDS não tem cara, não tem raça, não tem cor, não tem sexo, não tem idade. O objetivo do aplicativo é fazer com que as pessoas se previnam e conheçam um pouco mais sobre a DST (Doença Sexualmente Transmissível), que significa, qual tipo de tratamento, quais os mitos e verdades sobre o vírus, qual o meio de transmissão e diversas informações importantes, para as quais devemos estar sempre em alerta”, destacam os alunos.