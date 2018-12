Aluna potiguar vence etapa regional de Concurso Internacional

Na última sexta-feira (21), a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC), em parceria com o Lions Clube Natal Reis Magos, realizou a entrega da premiação de um tablet a aluna Rebeca Gomes Lopes, 12 anos, da Escola Estadual Alceu Amoroso Lima, localizada no bairro de Lagoa Azul, em Natal, por ter vencido a etapa regional do III Concurso Internacional de Cartazes.

Para Rebeca, que teve o cartaz concorrendo com outros estados do Nordeste, o reconhecimento traz alegria e orgulho pelo trabalho que ela desenvolveu com muita dedicação, “através do meu cartaz, eu representei a natureza e o que os seres humanos estão fazendo com ela. Tudo isso para mostrar que a paz e a bondade são importantes”, explicou.

Durante a ocasião, o vice-diretor da Escola Estadual Alceu Amoroso Lima, Andrey Oliveira, também relatou da felicidade desse momento, “receber esse reconhecimento para uma aluna da nossa escola renova as esperanças de que na escola pública há muitos talentos e, por isso, é importante cada vez mais existir iniciativas e oportunidades como essa”, declarou.

Pelo terceiro ano consecutivo, o concurso aconteceu através da parceria entre SEEC e Lions Clube. Ana Maria, presidenta do Lions Clube Natal Reis Magos disse que o resultado é ainda mais importante porque foi uma aluna de escola pública, “tudo isso foi oportunizado devido a importante parceria com a Secretaria de Educação. Estamos muito felizes e esperamos vencer a etapa nacional”, afirmou.

Saiba Mais

O concurso é uma iniciativa do Lions Clube em parceria com a SEEC e tem como principal objetivo, estimular crianças e jovens de todo mundo a expressarem sua visão sobre a paz. Em 2018, o tema do concurso é “a bondade importa” e na fase local, dos 20 cartazes que foram expostos para avaliação, 12 se classificaram para a etapa distrital.

O Lions Clube é uma das maiores organizações internacionais de clubes de serviços do mundo, voltado para ações humanitárias. Existem mais de 46.000 clubes espalhados por 210 países do mundo, realizando trabalhos sociais de apoio às comunidades.

SEEC