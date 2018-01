Algemados, policiais civis se apresentam em delegacia em Natal para serem presos

Em protesto contra a decisão do Tribunal de Justiça do RN, que considerou a paralisação da polícia ilegal e determinou a prisão de policiais que incentivem, promovam ou defendam a greve, policiais civis do Rio Grande do Norte se apresentaram algemados na Delegacia Geral de Polícia, em Natal, na manhã desta quarta-feira. A categoria reduziu as atividades desde o dia 20 de dezembro por causa dos salários atrasados e da falta de condições de trabalho.

Os policiais civis do RN ainda não receberam os salários dos meses de novembro e dezembro e nem o 13º salário. Por conta disso, a categoria está trabalhando em regime de plantão, reduzindo os atendimentos ao público. Apenas as delegacias de plantão e as regionais estão funcionam no estado.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis e dos Servidores da Segurança Pública do RN (Sinpol), Nilton Arruda, afirma que os policiais não estão em greve. Ele conta que os agentes estão sem condições de trabalhar, em estado de necessidade, por causa dos salários atrasados.

Além da Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também iniciaram movimento reivindicando o pagamento de salários atrasados. O RN está sem policiamento nas ruas desde o dia 19 de dezembro, o que resultou em uma onda de violência em todo o estado.

Por causa do aumento da violência, o governo federal enviou 2,8 mil homens das Forças Armadas para reforçar a segurança no RN. As tropas devem ficar até o dia 12 deste mês. A população do estado começa o ano de 2018 apreensiva em relação à Segurança caso o problema com as polícias Civil e Militar e os bombeiros não tenha sido resolvida até o fim do prazo de atuação do exército nas ruas potiguares.

Fotos: Sinpol – Divulgação.