Agricultor é assassinado e corpo é incendiado na Zona Rural de Mossoró

O agricultor Henrique Eduardo Neves, de 34 anos e natural de Itaú/RN, foi assassinado a tiros na casa onde morava com a mãe, no Assentamento São José, região do Jucuri, zona rural de Mossoró, na noite da sexta-feira, 13. Após o crime, os assassinos atearam fogo no corpo da vítima e fugiram.

O assassinato pode estar relacionado com a morte de outro agricultor, Francisco Menezes de Paula, de 54 anos, encontrado morto com o corpo queimado em um matagal na mesma região no dia 04 deste mês.

Um acidente de Trânsito pode ter sido o que iniciou uma briga entre Francisco Menezes e Henrique. Os investigadores não descartam a possibilidade de Henrique Eduardo ter sido morto por vingança.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a relação entre os dois casos.