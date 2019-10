Agente de trânsito de Mossoró morre em acidente na BR 304

O agente de trânsito e ex-candidato a vice-prefeito de Mossoró Aremir Gonzaga de Moura colidiu com um caminhão na BR 304, no município de Lajes/RN, e foi a óbito na madrugada dessa quarta-feira (02).

Ao retornar de Recife/PE para Mossoró com sua esposa, Aremir colidiu com um caminhão baú, que trafegava no sentido contrário, e não resistiu ao impacto. Sua esposa foi encaminhada para o hospital e passa por procedimentos clínicos.

As causas do acidente do ex-candidato estão sendo apuradas. Aremir pleiteou a Prefeitura de Mossoró junto com Josué Moreira em 2014 pelo PSDC.