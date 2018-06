Agência da Receita Federal de Pau dos Ferros será fechada

A partir do dia 6 de julho, 25 agências da Receita Federal serão fechadas no Brasil, entre elas a de Pau dos Ferros. Em todo o país, segundo a Receita Federal, há 360 agências.

O Estado mais afetado será Minas Gerais, com o fechamento de agências em quatro cidades. No Paraná e no Rio Grande do Sul serão três; e, em São Paulo, duas. No estado do Rio Grande do Norte apenas o município de Pau dos Ferros terá agência fechada.

De acordo com a portaria publicada nessa segunda-feira (25) no Diário Oficial da União, o motivo do encerramento das atividades se dá pelo cancelamento de parte da verba destinada a Secretaria da Receita Federal.

A relação com os nomes dos funcionários que serão desligados e o impacto das demissões no orçamento deve ser anunciado até o dia 4 de julho.