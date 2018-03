ADUERN envia documentos ao Governador buscando encerrar greve na UERN

A Direção da ADUERN, acompanhada pelos comandos de greve docente e técnico e do Diretório Central dos Estudantes (DCE), protocolou junto ao Governo do Estado, um ofício (nº 28/2018) contendo quatro propostas que podem garantir que o movimento grevista na instituição se encerre.

De acordo com associação, também foi enviada ao Governador uma carta de apoio com assinaturas de diversas autoridades políticas do estado reivindicando solução para o impasse.

O documento, que foi apresentado em coletiva de imprensa na manhã de hoje (14) na ADUERN, propõe que o Governo apresente saídas para o atraso salarial e um calendário de pagamento para os servidores em greve. O ofício coloca como condicionantes:

Pagamento do mês de fevereiro até o final de março;

Regularização dos pagamentos ate o final de abril;

Um calendário de pagamento até o dia 20 de cada mês;

Pagamento do décimo 13º Salário de 2017 até Maio de 2018.

A direção da ADUERN também apresentou durante a coletiva de imprensa, uma carta de apoio que vem recolhendo inúmeras assinaturas em todo o estado de apoio a luta dos servidores da universidade. A carta, que foi redigida pelo Comando de Greve e sindicato, será remetida ao Governo do RN como instrumento de pressionar o executivo a negociar com as categorias em greve.

A presidenta da ADUERN, Rivânia Moura, lembrou que a proposta inicial dos docentes era a regularização imediata dos salários, porém, após quatro meses de greve e inúmeros enfrentamentos com o Governo, a categoria observou a indisposição de Robinson em negociar e apresentou uma contraproposta de sua própria reivindicação inicial.

“Apresentamos hoje uma proposta rebaixada, que diminui aquilo que pedíamos inicialmente em nossa greve. Queremos voltar a trabalhar, os técnicos também querem, os estudantes querem voltar a estudar e por isso estamos sacrificando nossa pauta e nosso direito a um salário em dia imediatamente. A ADUERN, os comandos e o DCE tem disposição para negociar, agora resta saber se o Governador também tem”, afirmou Rivânia.