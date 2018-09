Ações preventivas em prol do Setembro Amarelo tem apoio da LBV e da Associação Norte-Riograndense de Psiquiatria em Natal

Nesta quarta-feira, 19/09, às 15h, a Legião da Boa Vontade – LBV- promove com o apoio da Associação Norte-Riograndense de Psiquiatria – ANP, palestra sobre prevenção ao suicídio com o tema “Viver é a melhor opção”, que será conduzida pela psiquiatra Ranna Athena Pereira de Brito. O encontro é para os pais e responsáveis das crianças e adolescentes assistidos pelo Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, em apoio à campanha Setembro Amarelo, iniciativa que visa conscientizar a população mundial a respeito do suicídio e suas formas de prevenção.

O Brasil é o 8º país em números absolutos de suicídio no mundo, e a cada 45 minutos uma pessoa tira sua própria vida. A Organização Mundial da Saúde (OMS), alerta que mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais, entre eles a dependência de álcool e a depressão. Globalmente, o suicídio já representa a segunda principal causa de mortes entre jovens entre 15 a 29 anos. E este público é mais suscetível ao alto consumo de álcool. Contudo, o cenário pode ser revertido. Daí a importância de falar e debater sobre o tema ser cada vez maior.

Durante todo o mês, nas unidades socioeducacionais da LBV em todo o Brasil serão promovidas palestras, rodas de conversa, workshops com profissionais da área de saúde, além de oficinas e ações para alertar os atendidos e colaboradores sobre o suicídio e debater a importância de ajudar as pessoas que estejam enfrentando seus desafios.

Vale destacar que a LBV, na sua Campanha Permanente de Valorização da Vida, promove, há mais de 68 anos, ações de combate ao suicídio. A sede da LBV, está localizada na Rua dos Caicós, 2148 – Bairro Dix-Sept Rosado.