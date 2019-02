Aberta II Reunião de Análise Climática para o Semiárido do Nordeste Brasileiro

Começou na manhã desta quinta-feira (21), no auditório da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), a II Reunião de Análise Climática para o Semiárido do Nordeste Brasileiro, com a participação de representantes dos estados da Paraíba, Bahia e Pernambuco, da Ufersa e do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos Cptec/Inpe, de São Paulo. Também houve a participação de outros meteorologistas por meio de videoconferência. A previsão que vai ser anunciada amanhã (22) refere-se ao período de março a maio, período chuvoso no semiárido nordestino. No Rio Grande do Norte, 92% do seu território é semiárido.

A primeira reunião de análise climática aconteceu em Fortaleza/CE, no mês de janeiro, com previsão de chuvas na média e acima da média, para o semiárido potiguar. A reunião iniciada hoje termina amanhã (22) com o anúncio de como vai ser o período chuvoso em cada estado nordestino. Durante o encerramento também vai ter uma breve apresentação do projeto de modernização da meteorologia da Emparn, um projeto do Governo Cidadão, com empréstimo do Banco Mundial, ao todo custou cerca de 6 milhões de reais, e quando toda a rede estiver em pleno funcionamento, a meteorologia vai estar lado a lado dos melhores serviços de meteorologia do Brasil. A melhoria vai ser em todos os serviços prestados à sociedade, como monitoramento automático das chuvas, a população vai ter acesso aos dados, em tempo real. Na previsão, com modelos mais modernos e que vão dar mais precisão às previsões climáticas. Os equipamentos estão sendo instalados, em municípios de todas as regiões do Rio Grande do Norte.