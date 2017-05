ABC empata com o Globo e conquista 54° título estadual

O ABC sagrou-se campeão do Campeonato Potiguar pela 54ᵃ vez na noite desta segunda-feira. O alvinegro potiguar confirmou a vantagem obtida na primeira partida, quando venceu o Globo em Ceará Mirim por 1 a 0 (gol de Echeverría) com um empate em 0 a 0 em seus domínios.

As equipes fizeram uma partida bastante disputada, com batalha incessante por espaço e criação de jogadas. Com a disputa acirrada, cada time teve um jogador expulso.

O próximo compromisso oficial do ABC é na estreia da Série B, contra o Paraná. Já o Globo concentra forças para o início da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

O clube de Ceará Mirim estreia na competição contra o Parnahyba-PI, na casa do rival, pelo Grupo A6, que conta ainda com Guarani-CE e América-PE.

ABC: Edson, Arez (Tiago Sala), Oswaldo, Cleiton e Marquinhos; Anderson Pedra, Guedes, Erivelton (Adriano Pardal) e Gegê; Echeverria e Nando (Caio Mancha). Técnico: Geninho

Globo: Rafael; Angelo, Jamerson, Negretti e Renatinho Carioca; Leomir, Pablo Oliveira (Geovane) e Tiago Lima; Bismarck, Romarinho e Gláucio (Renatinho Potiguar); Técnico: Luizinho Lopes