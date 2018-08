Abastecimento de água é suspenso em parte de Natal nesta quinta-feira

O abastecimento de água será suspenso por 12 horas em parte de Natal nesta quinta-feira, 09 de agosto, devido à realização de manutenção da Adutora I do Jiqui pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

Serão afetados os bairros de Cidade da Esperança, Candelária, Lagoa Nova, Cidade Nova, Bom Pastor, Capim Macio, Neópolis, Nova Descoberta, Nazaré e Dix Sept Rosado. A recomendação da Companhia é que a população utilize a água disponível de forma racional.

A suspensão temporária será necessária para manutenção do atuador elétrico do registro de recalque. Após a realização do serviço, o abastecimento será retomado e normalizado em até 48 horas, de acordo com a pressurização da rede.