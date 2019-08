COLIGAÇÕES

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, confirmou que vem sendo pressionado para que as coligações proporcionais voltem a ser permitidas nas eleições municipais de 2020. “Há uma tentativa de se construir a ideia de que as eleições vão ficar inviáveis sem a coligação.”

FLEXIBILIZAÇÃO

Se a flexibilização das coligações for aprovada, uma mudança antecipada no sistema eleitoral será necessária. O projeto que institui o voto distrital misto foi aprovado pelo Senado e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

PRAZO

Para que mudanças eleitorais tenham validade para o pleito de 2020, elas precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até outubro de 2019, respeitando o período da anualidade determinado pela lei eleitoral.

PARTIDOS

Acreditando que as coligações proporcionais poderá voltar nas próximas eleições, os partidos vão cuidando de montar sua nominata, conquistando novos nomes que desejem concorrer ao cargo de vereador, enquanto conversam sobre possibilidade de coligações.

UERN



A governadora Fátima Bezerra passou maus momentos por conta do corte do auxílio saúde dos servidores aposentados da Universidade Estadual. Não suportou a pressão e, ontem mesmo, ao receber o reitor da UERN, Pedro Fernandes, terminou recuando da decisão.

DOUTORA

Há poucos dias, à unanimidade, o Conselho Universitário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, elegeu a Governadora Fátima Bezerra como doutora Honoris Causa. A cerimônia de entrega do título será no dia 28 de setembro, no Teatro Municipal de Mossoró

AUDIÊNCIA

A Assembleia Legislativa do RN vai debater a lei federal que obriga professores e funcionários de escolas públicas e privadas a terem cursos de primeiros socorros. A audiência pública Primeiros Socorros nas Escolas está marcada para a próxima quinta-feira (15).

INDENIZAÇÃO

A companheira e três filhos menores de idade de um detento morto e decapitado em rebelião no Presídio de Alcaçuz, em 14 de janeiro de 2017, serão indenizados pelo Estado do RN, com o pagamento da quantia de R$ 20 mil para cada um, mais juros e correção monetária.

EMPREGOS

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) abriu 8 vagas para cargos em Mossoró, que ficarão disponíveis para concorrência a partir desta terça-feira (13). Há vagas de auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, mecânico de manutenção hidráulica, promotor de vendas, vendedor de consórcio, vendedor pracista.

IMPOSTO

O governo desistiu de acabar com a possibilidade de dedução de despesas médicas no Imposto de Renda. Em vez disso, vai estabelecer “um teto que seja justo, e não dê4 excesso de privilégios e benefícios àqueles que não precisam”.

INTERCEPT

O BuzzFeed News é o mais novo parceiro na apuração das mensagens secretas da Lava Jato. O site junta-se a #VazaJato para ampliar a cobertura assim como Folha de S.Paulo, revista Veja, El País, UOL e o jornalista Reinaldo Azevedo.

EMBAIXADOR

O Ministério Público Federal no DF entrou com ação civil pública contra a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil em Washington. Quer que a União seja obrigada a observar os critérios em indicações a cargos de embaixador de escolhidos de fora da carreira diplomática