FIERN/Certus mostra Fátima e Lula liderando e Senado indefinido

A terceira pesquisa FIERN/Certus “Retratos da Sociedade Potiguar 2018”, realizada de 24 a 27 de agosto, nas oito regiões do Estado, apresenta uma radiografia do momento eleitoral para o governo do estado e Presidente da República já delineada nas duas pesquisas anteriores: a senadora Fátima Bezerra lidera para o Governo do Estado e o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva para a Presidência da República.

Para o Governo do Estado, na pergunta estimulada, Fátima Bezerra aparece na pesquisa com 32,84%. Em seguida, vem o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo, com 15,74%; o governador Robinson Faria, 8,37%; Brenno Queiroga, 1,56%; Professor Carlos Alberto, 1,06%; Dario Barbosa e Freitas Júnior, cada um com 0,57%; e Heró Bezerra, 0,07%. Juntos, os sete somam 27,94%. “Nenhum” aparece com 29,08%; e “Não sabe” (brancos e nulos), com 9,86%.

Na pergunta espontânea (sem citar nomes), Fátima Bezerra também lidera, com 16,88%. Depois, vem Carlos Eduardo, com 7,16%; Robinson Faria, 3,83%; Brenno Queiroga, 0,57%; Professor Carlos Alberto, 0,35%; Freitas Júnior, 0,21%; Dario Barbosa, 0,14%. “Nenhum” tem 28,01% e “Não sabe” 42,34%. Os seis candidatos, neste cenário, somam 12,26%.

A pesquisa aferiu a rejeição dos candidatos ao governo. Robinson Faria, com 36,05% lidera. Seguido por Carlos Eduardo, 10,17%; Fátima Bezerra, 9,79%; Dario Barbosa, 2,54%; Brenno Queiroga, 1,59%; Heró Bezerra, 1,34%; Freitas Júnior, 0,95%.

Na possibilidade de um segundo turno, a candidata Fátima Bezerra bate todos os demais postulantes ao Governo do Estado. Contra Carlos Eduardo, ela teria 45,39%, contra 26,17% do ex-prefeito de Natal; e 52,62% contra o governador Robinson Faria, que alcança 12,98%. Em um segundo turno entre Carlos e Robinson, o primeiro teria 43,97% e o segundo 14,40%.

CENÁRIOS COM LULA, SEM LULA E REJEIÇÃO

Na eleição presidencial dois cenários, na estimulada, foram colocados para o eleitor: com e sem Lula. Com a participação do ex-presidente os números mostram o seguinte quadro: Lula, 50,21%; Jair Bolsonaro, 13,62%; Ciro Gomes, 4,61%; Marina Silva, 3,12%; Geraldo Alckmin, 1,56%; Álvaro Dias, 1,13%. “Nenhum”, 18,09% e “Não sabe”, 6,10%.

No cenário sem o ex-presidente Lula na disputa, o quadro é o seguinte: Bolsonaro, 15,25%; Fernando Haddad, 11,49%; Ciro, 10,28%; Marina, 8,44%; Alckmin, 2,91%; Álvaro, 2,34%. “Nenhum” 35,67% e “Não sabe”, 11,21%.

Entre os presidenciáveis, a maior rejeição é a do deputado Jair Bolsonaro, com 26,66% (30,74% entre as mulheres e 22,19% entre os homens). Na sequência vem Lula, 11,30% (8,78% no sexo feminino e 14,06% no sexo masculino); Marina, 7,12%; Alckmin, 6,59%; Ciro, 4,65%; Henrique Meirelles, 3,83%; Álvaro Dias, 2,53%. “Rejeita todos”, 14,95%; “Rejeita nenhum”, 13,54%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números: RN-06196/2018 e BR-07862/2018. Foram realizadas 1.410 entrevistas domiciliares entre os dias 24 e 27 de agosto de 2018. Público investigado: eleitores maiores de 16 anos residentes nas oito regiões do estado do Rio Grande do Norte. Margem de erro: 3,0% para mais ou para menos.