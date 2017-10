Giro & Moda – Gil Lima

RIO GRANDENSES NO MINAS TREDY

Um dos eventos mais badalados de moda o ”Minas Trendy”, esta acontecendo na cidade de Belo Horizonte/MG, desde o dia 03/10 e vai até o dia 06 /10. O encontro de negócios do Setor da Moda, esta comemorando 10 anos e já esta na sua 21º edição, reunindo os principais nomes e marcas do mundo fashion, fazendo um pré-lançamento das tendências.

QUEM ESTEVE

-Georgiano Azevedo e George Azevedo, diretores da Tráfego Model’s Mossoró e da revista Glam.

– A linda Karen Praxedes, digital influencer de Mossoró.

-As blogger e youtuber Kadidja Nascimento, ”Kaenreelas” e Gabriela Colaço ”gabicolacooficial”, também mossoroenses.

GIRO – I COPA DE FISICULTURISMO

No último final de semana (30/09) aconteceu na cidade de Pau dos Ferros a ”I copa Nutriline de Fisiculturismo”, reunindo atletas de diversas cidades do RN e cidades circunvizinhas. O evento contou com a presença VIP do Men’s Physique IFBB Vitor Chaves, além dos atletas, William Cirino, Wanessa Kewlly e Daila Soares. O campeonato foi um sucesso e a equipe Nutriline está de Parabéns pela organização do evento, que promete ter sido o primeiro de muitos. Confira alguns clicks desse grande evento:

– A esteticista Leila Sabino Patrocinadora do evento e das Garotas Wellness campeãs, (Izabela Fernandes e Andrezza Araújo) esteve presente no local do evento explicando o método que utilizou nas atletas (Dreno modeladora) para a definição dos contornos corporal, desenvolvido pela própria esteticista, onde utiliza-se uma massagem manual vigorosa com manobras de drenagem linfática para eliminar a retenção de líquidos.