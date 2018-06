14 presos fogem da Cadeia Pública em Mossoró

Na madrugada desta segunda-feira (25), 14 detentos da Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre de Souza fugiram. A Penitenciária está localizada no município de Mossoró e até o momento não se sabe o paradeiro dos fugitivos.

Os presos teriam fugido pelo teto da Cadeia, onde abriram um buraco no Pavilhão 1 da unidade e saíram por uma abertura entre a cerca elétrica e o muro. Segundo informações, a maioria dos detentos é vinculada à facção criminosa do Primeiro Comando da Capital, o PCC.

A Cadeia Pública afirmou que não comentará o caso, mas em nota oficial, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança (Sejuc) afirmou que “o registro da ocorrência policial já foi feito, o local será periciado e as circunstâncias da fuga já estão sendo investigadas, inclusive com o deslocamento a Região Oeste, do Coordenador de Administração Penitenciária (Coape) e do Presidente da Comissão Especial de Procedimento Administrativo (CEPA) da Sejuc”.

Veja quem são os fugitivos:

Adriano Bezerra Sátiro (Catatal),

Allison Pereira da Silva,

Caio Erick Ferreira da Silva,

Eduardo de Oliveira Félix,

Erick Francisco de Souza Oliveira,

Francisco Antônio Bernardo da Silva Filho,

Francisco Edson da Silva Soares,

Felipe Marques da Silva,

Italo Magno Costa (Prateado),

João Batista Bezerra,

José Odorico da Silva Júnior,

Júlio Felipe Cruz do Nascimento,

Luiz Guilherme da Silva Pereira

Weslley Lira de Moura.