Zona Oeste de Caicó está temporariamente sem abastecimento de água

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) trabalha na retirada de um vazamento em rede de 250 milímetros que afetou o abastecimento da zona Oeste de Caicó.

A equipe da Companhia já está trabalhando e a previsão é de que o serviço de reparo seja concluído até o início da tarde desta segunda-feira 19, em seguida o sistema será religado, com normalização para toda a área afetada em até 24 horas.

Vazamento de tubulação em Itajá paralisa abastecimento pela adutora Sertão Central

A Caern ainda identificou na madrugada desta segunda-feira 19, um vazamento em tubulação próximo à cidade de Itajá. Por esse motivo foi necessário paralisar novamente o envio de água pela adutora Sertão Central Cabugi.

Angicos, Fernando Pedrosa, Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardim de Angicos, Riachuelo, Cachoeira do Sapo e zona rural de Santana do Matos estão com abastecimento suspenso.

A previsão é religar o envio de água durante à noite desta segunda-feira 19. A normalização para as cidades atendidas pela Sertão Central Cabugi é de até 72horas.