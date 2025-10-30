Zenaide insiste em aliança com Lula mas tem projeto descolado do PT no RN

Por Carol Ribeiro | Diário do RN | Blog Carol Ribeiro

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) reforça, em suas declarações e nas redes sociais, a sintonia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Vice-líder do governo no Senado e relatora de políticas estratégicas, como o novo Mais Médicos, Zenaide preserva o discurso de lealdade e compromisso com o projeto nacional do presidente. Apesar disso, no Rio Grande do Norte, a senadora segue caminho cada vez mais divergente do da governadora Fátima Bezerra (PT), principal liderança do sistema governista estadual e do mesmo partido de Lula.

Mesmo com o cenário de distanciamento local, Zenaide evita qualquer sinal de rompimento com Lula. O tom das suas manifestações públicas reforça o alinhamento com o projeto nacional do presidente. Nesta segunda-feira (27), aniversário de Lula, escreveu nas redes sociais:

“Seguimos juntos e conte comigo para contribuir com mais saúde e ações que cheguem diretamente para o povo”.

Candidata à reeleição, no cenário local, segue com as articulações para viabilizar projeto próprio com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), nome da direita que desponta como potencial candidato ao governo do Estado em 2026 e que representa a oposição à governadora petista. A senadora tem apostado nessa aliança para consolidar uma terceira via no Rio Grande do Norte.

No Senado, ela continua sendo uma voz ativa em defesa das pautas sociais e dos programas do Planalto. No Rio Grande do Norte, por outro lado, constrói uma base política própria, aliada a Allyson Bezerra, com intuito de repetir a estratégia que adotou nas eleições municipais de 2024, quando o PSD, partido presidido por ela no Estado, marchou em caminhos diferentes dos do PT do RN.

Jaime Calado, seu marido pediu exoneração do cargo de secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e disputou a prefeitura de São Gonçalo do Amarante contra o próprio PT.

A senadora acredita que é possível manter o elo com o presidente e, ao mesmo tempo, trilhar um caminho político próprio no Estado. Em Brasília, continua a defender o governo; no Rio Grande do Norte, busca consolidar uma força alternativa à hegemonia do PT.