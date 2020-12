Zenaide destina R$ 11 milhões para o IFRN: “Educação é prioridade!”

Na semana em que se comemoram os 12 anos da criação dos Institutos Federais, pela Lei 11.892/2008, a senadora Zenaide Maia (Pros) deu uma boa notícia para a educação profissional do Estado: R$ 11 milhões em emendas parlamentares para todos os campi do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). “Educação é prioridade, gente! Não há futuro sem ensino público de qualidade para todos e não se faz isso sem recursos, portanto, fico feliz em poder colaborar com esses recursos para o IFRN, que é nossa referência em formação profissional de nível superior”, disse a senadora, após reunião com o reitor, José Arnóbio, e outros representantes do Instituto, na última segunda-feira (28), em seu gabinete, em Natal.

Zenaide felicitou o novo reitor, nomeado após um período de oito meses de espera. “Agora, com a posse do reitor eleito democraticamente, o IFRN tem o clima institucional normalizado para continuar com as obras nos campi e outros projetos desejados pela comunidade acadêmica. Desejo todo o sucesso para o professor Arnóbio!”, cumprimentou a parlamentar. Entre os projetos contemplados pelas emendas de Zenaide Maia, está o do uso de nanotecnologia para a produção de satélites e o de construção do Centro de Gemologia do CT Mineral de Currais Novos. “Defendo que o Centro fique em Currais Novos, pois é um projeto importantíssimo para agregar valor à cadeia de produção mineral da região”, finalizou Zenaide.

Confira a lista dos valores destinados pela senadora ao IFRN, por campus: