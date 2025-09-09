Zenaide confirma parceria política com Allyson

Blog Carol Ribeiro

A senadora Zenaide Maia (PSD) confirmou neste fim de semana que seguirá ao lado do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), também no campo eleitoral.

Em entrevista ao Cenário Político, da TCM, Zenaide destacou que a parceria firmada desde 2018 será mantida caso Allyson confirme sua candidatura em 2026.

“Allyson conheci em 2018, aquele cara jovem que tem um olhar diferenciado e que acha que pode e resolveu ajudar seu município. (…) Esse olhar que Allyson tem eu parabenizo e não costumo soltar a mão de parceiros, não consigo separar as parcerias, já tomo como amiga. Ele é meu parceiro. Estou firme no projeto de Allyson, com certeza”, afirmou.

A declaração é a primeira manifestação pública da senadora sobre a aliança após a oficialização do rompimento do União Brasil, partido do prefeito, com o governo Lula, do qual Zenaide é aliada.

A fala contrasta com a posição do presidente da legenda no RN, José Agripino (UB), que defende que a parceria entre Allyson e Zenaide é apenas administrativa, sem implicações políticas.

Dois dias depois, o União Brasil deu a largada em seu calendário político com a Caravana Desenvolve RN, realizada no sábado (6) em Caicó. Zenaide marcou presença ao lado de João Maia (PP), Benes Leocádio (UB) e Allyson Bezerra