Zelensky diz que concorda em trabalhar ‘junto com os EUA’ em plano de Trump para encerrar guerra entre Ucrânia e Rússia

Zelensky diz que concorda em trabalhar ‘junto com os EUA’ em plano de Trump para encerrar guerra entre Ucrânia e Rússia

Ucraniano disse que deve se reunir com americano nos próximos dias. Países europeus reagiram contra proposta que, segundo fontes, exigiria que Ucrânia cedesse território e se desarmasse parcialmente.

Por Yuliia Dysa, Max Hunder

20/11/2025 13h58 Atualizado há 6 minutos

Zelensky discursa na Assembleia Geral da ONU — Foto: Reuters/Shannon Stapleton

O presidente Volodymyr Zelensky disse nesta quinta-feira (20), após conversas com um alto oficial do Exército dos Estados Unidos, que está pronto para trabalhar em um novo plano para encerrar a guerra na Ucrânia. Também afirmou que espera discutir o assunto com Donald Trump nos próximos dias.

Países europeus reagiram contra a proposta que, segundo fontes, exigiria que o governo ucraniano cedesse mais território à Rússia e se desarmasse parcialmente – exigências que representariam uma derrota para o governo ucraniano.

“Nossas equipes — da Ucrânia e dos EUA — trabalharão nos pontos do plano para acabar com a guerra”, escreveu Zelensky no Telegram. “Estamos prontos para um trabalho construtivo, honesto e rápido.”

O gabinete de Zelensky não comentou diretamente o conteúdo do plano de 28 pontos, que não havia sito publicado até a última atualização desta reportagem. Mas afirmou, também no Telegram, que o líder ucraniano “delineou os princípios fundamentais que são importantes para o nosso povo”.

“Estamos prontos agora, como antes, para trabalhar de forma construtiva com o lado americano, assim como com nossos parceiros na Europa e em todo o mundo, para que o resultado seja a paz”, diz o texto. “Nos próximos dias, o presidente da Ucrânia espera discutir com o Presidente Trump as oportunidades diplomáticas existentes e os pontos-chave necessários para alcançar a paz.”

A Casa Branca informou que altos funcionários do governo Trump se reuniram com autoridades ucranianas na semana passada para discutir o assunto. A porta-voz Karoline Leavitt disse que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial americano, Steve Witkoff, participaram das reuniões e que Washington estava tendo boas conversas com ambos os lados sobre como encerrar a guerra.

A aceleração da diplomacia americana ocorre em um momento delicado para Kiev, com suas tropas em desvantagem no campo de batalha e o governo de Zelensky abalado por um escândalo de corrupção. O Parlamento demitiu dois ministros na quarta-feira.