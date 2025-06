Zambelli deve se apresentar nesta semana e pedirá para Motta segurar declaração de perda de mandato

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deve se apresentar às autoridades italianas ainda nesta semana. Segundo o blog apurou, a parlamentar tem afirmado, nos bastidores e de forma reservada, que aguarda apenas a orientação de seu novo advogado para se apresentar.

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela inserção de documentos falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), como o mandado de prisão falso contra o o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, o blog apurou que a deputada deve procurar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para apresentar novas informações e pedir para ele adiar a declaração de perda do mandato dela.

No sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Zambelli comece a cumprir a pena de prisão pelos ataques ao sistema do CNJ.

O magistrado também decidiu encaminhar a documentação do caso ao Ministério da Justiça para dar início a um processo de extradição de Zambelli, que deixou o Brasil no final de maio e está atualmente na Itália.

Moraes também determina o envio dos documentos do julgamento à Câmara dos Deputados para que a Casa declare a perda do mandato da parlamentar.

Nesta segunda (9), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a Casa vai cumprir a decisão do STF e irá declarar a perda do mandato de Zambelli.

Ao avaliar a situação da parlamentar, Motta disse que, após o término do julgamento na Corte, não cabe mais à Câmara votar se mantém ou cassa o mandato de Zambelli. Segundo ele, a “decisão judicial tem que ser cumprida”.