Yuri Alberto é o brasileiro com mais gols desde janeiro de 2024

CNN Brasil

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, é o brasileiro com mais gols marcados desde janeiro de 2024 nas 20 principais ligas. O jogador soma 42 gols desde o início da última temporada.

Em 2024, foram 31 gols marcados, credenciando o camisa 9 como o jogador com mais bolas na rede no ano, algo inédito em sua carreira.

Atrás dele, Vini Jr, do Real Madrid, e Rapinha, do Barcelona, somam 39 e 38 bolas na rede, respectivamente.

Ainda em ação no Brasil, além de Yuri Alberto, apenas Pedro está na lista. O atacante do Flamengo marcou 34 gols, mas passou um logo período se recuperando da lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

Veja a lista