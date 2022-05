Xand Avião é atingido por chamas no rosto durante show em SP

O cantor Xand Avião passou por um susto enorme durante uma de suas apresentações em São Paulo, no último sábado (21). Ele se apresentava quando foi surpreendido por uma chama de fogo [que fazia parte dos efeitos pirotécnicos da apresentação] no rosto e nos braços, mas não se feriu com gravidade.

Após o show, Xand se manifestou no Instagram, mostrando que estava bem. “Valeu, SP! O Viiixe! Forró e Piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, né não?!!”, postou ele. Um seguidor do cantor comentou: “Ô, Xand, cuidado com esses braços no fogo!” Xand, então, respondeu: “(risos) Juntou fogo com gasolina. Estou bem, macho!”, garantiu o artista.

Nesta segunda (23), a assessoria de comunicação do artista divulgou uma nota sobre o caso: “No último sábado (21), durante um show em São Paulo, o cantor Xand Avião foi atingido no braço, acidentalmente, por uma labareda de fogo (recurso cenográfico da apresentação). Ele sofreu queimadura leve, foi atendido no local, medicado e passa bem. Tanto que o show não foi interrompido, mantendo sua duração prevista; e, no mesmo dia, seguiu para Brasília e se apresentou ao lado do cantor Gusttavo Lima.”