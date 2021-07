Wimbledon: Thiago Monteiro cai em simples e mira chave de duplas

Por Lincoln Chaves – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

O cearense Thiago Monteiro, número um do Brasil no ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Wimbledon, em Londres (Reino Unido). Nesta quarta-feira (30), o brasileiro, 81º do mundo, foi superado pelo canadense Felix Auger-Aliassime (19º) por 3 sets a 0, com triplo 6/3, em duas horas e dez minutos de jogo.

Auger-Aliassime foi mais preciso que Monteiro durante a partida. Além de não ter cometido duplas faltas (contra duas do brasileiro), ele ganhou quase 60% dos pontos disputados. Já o cearense teve o dobro de erros não forçados (40, ante 20). Na próxima fase do Grand Slam britânico, o canadense terá pela frente o sueco Mikael Ymer (98º), que venceu o francês Jo-Wilfried Tsonga (85º) por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 6/7 (4/7), 5/7, 6/4 e 6/3.

Monteiro segue em Wimbledon para disputar a chave de duplas masculinas. Nesta quinta-feira (1º), em horário a ser confirmado, ele e o também brasileiro Rafael Matos (89º do mundo no ranking de duplas) estreiam contra os cazaques Alexander Bublik (50º) e Alexsandr Nedovyesov (85º).

O Brasil tem outros três tenistas competindo no torneio de duplas entre os homens. Todos estreiam na grama britânica nesta quinta, em horários ainda não definidos. Número 13 do mundo na ATP, o mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray (22º) encaram o norte-americano Nicholas Monroe (87º) e o canadense Vasek Pospisil (65º em simples, 192º em duplas).

Segundo brasileiro mais bem colocado do ranking de duplas, o também mineiro Marcelo Melo (19º) e o polonês Lukasz Kubot (17º) terão como adversários os norte-americanos Jackson Withrow (79º) e Nathaniel Lammons (86º).

Já o gaúcho Marcelo Demoliner (49º) e o mexicano Santiago González (54º) estreiam diante do cazaque Andrey Golubev (40º) e de Robin Haase (44º), dos Países Baixos.

Na chave feminina de duplas, o país conta com Luisa Stefani, número 23 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). A parceria entre a paulista e a norte-americana Hayley Carter (25ª) também joga nesta quinta-feira, em horário a ser confirmado, contra as sérvias Nina Stojanovic (55ª) e Aleksandra Krunic (57ª).

Por fim, nas duplas mistas, o Brasil será representado por Stefani e Demoliner. A parceria estreia na sexta-feira (2), sem horário definido, contra a estoniana Anett Kontaveit (25ª do ranking de simples da WTA) e o australiano Matt Reid (90º em duplas na ATP).