WILSON BEZERRA – OITENTA E SEIS LIBERAIS MOSSOROENSES

É preciso sustentar o passado, porque de suas luzes dependemos nós em todos os tempos. Vejamos então como os fatos surgem e ao mesmo tempo são absorvidos pela a nova mentalidade que se incorpora na nova sociedade.

A primeira Constituição Federal, elaborada em 14 de fevereiro de 1891, pelas mãos do jurista Rui Barbosa, foi tema de muita discussão para ajustar à nova realidade, sentimento que acabara de surgir frente às novas mentalidades surgidas com a evolução da humanidade.

Os acontecimentos florescem, novas ideias, novos horizontes, várias opções com vistas a acomodar a vida e situação de cada.

Um dos elementos envolvidos em perspectiva de nova política, o gaúcho Joao Neves da Fontoura, apresenta os nomes de Getúlio Dorneles Vargas e do paraibano João Pessoa Cavalcante para presidente e vice, e daí por diante transformaram-se os acontecimentos.

Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco deram as mãos, enquanto o Rio Grande do Norte apresentou os nomes de Café Filho e Sandoval Wanderlei para formar uma potência política liberal, representar o estado, formando-se aí um corrente partidário.

Em Mossoró formou-se uma forte corrente com adesões, perfazendo um total de 86 pessoas radicais, entre estes os mossoroenses Raimundo Medeiros, Antônio Rosa, Joel Leite da Costa, Antônio Rosa, Adalgiso Rocha, José de Almeida, Juvenal dos Santos, João Dias, Josué Dias, Francisco Bezerra, Raimundo Dias, Germano Manoel da Costa, Abel Freire Coelho, José Gaudêncio, Manoel Joao Evangelista, Napoleão dos Santos, Antônio Lucas Vieira, Vicente Etelvino Filho, Francisco de Assis Costa, Manoel Lopes de Medeiros, Manuel Arruda, Manoel Matias, Francisco das Chagas Leonardo, Francisco Negócio da Silva, Hermógenes Lucas de Oliveira, Joaquim Francisco Pereira, Manoel Amâncio Rebouças, Aristides do Nascimento, Albino Fernandes Ribeiro, Domingos Alves, Eduardo dos Santos, Manoel Damião de Carvalho, Luiz Etelvino de Queiroz (Luiz Prego), Vicente Janúncio de Oliveira, Raimundo Jovino de Oliveira, José Firmino de Paula, Tertuliano Aires Dias, Tertuliano Aires Primo, José Otávio Pereira Lima, Manoel Dias, Thiers Rocha, farmacêutico João de Almeida, Antônio Gomes Morais, Luiz Lula Nogueira, Amâncio Leite, Hilário Silva, Manoel de Assis, Elísio Felipe, José Lopes Bastos, Luiz Felipe, José Lopes Bastos, Luiz Felipe, Miguel Soares Rolim, Sebastião Pinto, Raimundo Paulino Rebouças, Aristides Rebouças, Pedro Freire da Silva, Joaquim Apolinário, Manoel Leonardo Filho, Raimundo Nonato Pereira, José Conrado das Chagas, Leonardo Teixeira da Costa, Oscar Amaral, Antônio Abel, Ismael Filho, José Falcão, Miguel Felix, farmacêutico Joaquim Lino de Medeiros, Alberto Dias de Medeiros, Edgar Dias de Medeiros, Eduardo Dias de Medeiros, Raimundo Inácio Vieira, Canuto Saraiva, Américo Julino, Amaro Duarte Ferreira, Etelvino Inácio Vieira, Alfredo Medeiros, Basílio Quaresma Torreão, André Filgueira, Antônio Firmino de Oliveira, Silvino de Souza, João Soares Rolim, Antônio Vitor de Melo.

A história é feita de fatos e estes relatam e coordenam a sabedoria e audácia política de defensores de ideais.