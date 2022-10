Wendel oferece R$ 20 mil para quem der informações sobre autores de atentado contra ele

O deputado estadual eleito como mais votado do Rio Grande do Norte, Wendel Cortez, popularmente conhecido como Lagartixa, publicou em suas redes sociais recompensas, que juntas somam R$ 20 mil, para quem der informações que possam levar à prisão duas pessoas que, segundo Wendel, participaram de atentado contra ele.

Na postagem, Wendel identifica os homens como “Anderson, filho de Fátima” e “Wandreu”.

O atentado, em que Wendel acusa os jovens, aconteceu às vésperas da eleição, na região central de Ceará-Mirim. Wendel conversava com adolescentes quando um veículo modelo Tucson passou atirando (Wendel afirmou em entrevista exclusiva que foi um Duster). Os seguranças que estavam acompanhando os candidatos reagiram e conseguiram matar um dos bandidos na hora. O outro, baleado, morreu no hospital.

Na última terça-feira (11), o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pela cassação do registro da candidatura do deputado estadual eleito Wendel Lagartixa no TSE, o mais votado de 2022, tendo batido o recorde de votos para o cargo: 88 mil. A decisão do procurador se baseia em uma condenação por “crime hediondo” e “decisão transitado em julgado em ação por inegibilidade”.