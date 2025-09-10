Walter Alves é governador do RN até dia 16

O vice-governador Walter Alves (MDB) assumiu nesta quarta-feira (10) a chefia do Executivo estadual. Ele fica no cargo de governador do Rio Grande do Norte até o próxima terça-feira (16).

Na segunda-feira (15) a governadora Fátima Bezerra (PT) já deverá ter retornado de viagem internacional.

Walter Alves assume interinamente o Governo do RN em razão da viagem internacional da governadora, para a França, onde participa do 1º Festival Internacional de Forró Raiz.

Esse evento tem a participação de três artistas potiguares – Jarbas do Acordeon, Deusa do Forró, e Cláudio Araújo – e servirá de palco para a formalização da candidatura do Forró como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em uma articulação do Consórcio Nordeste.