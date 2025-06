Walter Alves assume governo do RN até 8 de junho durante viagem de Fátima

O vice-governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves (MDB), assumiu interinamente o Executivo estadual nesta terça-feira 3 por causa da viagem oficial da governadora Fátima Bezerra (PT) à Dinamarca, onde ela cumpre agenda até 8 de junho.

“Assumo o Governo com a responsabilidade de manter o ritmo do trabalho que vem sendo desenvolvido em benefício do povo potiguar. Estaremos à disposição para dar seguimento às atividades e colaborar com o bom andamento da gestão”, afirmou Walter Alves.

Fátima Bezerra viajou a convite de instituições internacionais para tratar de transição energética e energias renováveis. A missão foi articulada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RN (SEDEC-RN) em parceria com o Consulado Geral da Dinamarca e tem apoio financeiro do fundo dinamarquês Grant for Incoming Official Delegation, que custeia as despesas dos representantes públicos brasileiros.

A programação envolve visitas técnicas aos portos de Esbjerg, Aalborg e Odense, reconhecidos mundialmente pela logística portuária e pela atuação em energia limpa.

A viagem ocorre poucas semanas depois de o Governo do RN apresentar projetos de parcerias público-privadas (PPPs) no Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Na ocasião, Walter Alves representou o estado.