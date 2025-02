Walter Alves anuncia que não vai disputar o Governo do RN

Por Carol Ribeiro

Apesar de duas reuniões para ratificar a disponibilidade de Walter à disputa, o vice-governador entendeu que não, não quer estender sua permanência como chefe do Executivo estadual por mais tempo que os meses em que assumirá após a saída de Fátima para se candidatar a senadora, na atual gestão. Walter tem outros planos.

“Realmente, não vou disputar a reeleição. Devo ficar no Governo até o final. O projeto é fortalecer o MDB para 2026”, afirmou Walter.

Questionado sobre o nome de Cadu Xavier para disputar a eleição ao Executivo Estadual pelo sistema governista, Walter concorda. “Acho Cadu um bom nome, um técnico competente”, disse.

Após se certificar sobre os projetos de Walter Alves, o PT coloca o nome de Cadu Xavier com a garantia de respaldo do MDB, com base fortalecida no Estado.

O nome de Carlos Eduardo Xavier surge como um plano B, embora o PT reconheça nele a mesma importância, pelo currículo técnico e perfil de fidelidade ao Governo do secretário estadual da Fazenda.