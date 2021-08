Voto impresso é rejeitado na Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, nesta terça feira (10), a PEC do Voto Impresso (Proposta de Emenda à Constituição 135/19). Foram 229 votos favoráveis e 218 contrários. Como não foram obtidos os 308 votos favoráveis necessários, o texto será arquivado.

A proposta determina a impressão de “cédulas físicas conferíveis pelo eleitor” independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições, plebiscitos e referendos.

Na semana passada, a comissão especial derrotou o texto do relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR), e também rejeitou o texto original, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF).

A decisão de levar a PEC ao Plenário foi tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de encerrar a disputa política em torno do tema.

Dos deputados federais do Rio Grande do Norte, apenas três votaram a favor do voto impresso: Benes Leocádio (Republicanos), Carla Dickson (Pros) e General Girão (PSL). Contrários Beto Rosado (Progressistas), João Maia (PL), Natália Bonavides (PT), Rafael Motta (PSB) e Walter Alves (MDB).