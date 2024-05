Voos com destino ao Aeroporto de Natal são desviados devido às chuvas

Dois voos que pousariam no Aeroporto Internacional de Natal, nesta quinta-feira (23), foram desviados devido as chuvas que atingem a cidade de São Gonçalo do Amarante, cidade da Grande Natal onde o equipamento está localizado. A informação foi confirmada pela concessionária do aeroporto.

Os voos, advindos das cidades de Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ, foram desviados para as cidades de João Pessoa/PB e Recife/PE, respectivamente. De acordo com a concessionária, a situação já foi normalizada no local. Não houve confirmação de outras intercorrências causadas pelas condições climáticas.