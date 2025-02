Voo com brasileiros deportados dos EUA pousa em Fortaleza

O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde o início do novo governo de Donald Trump pousou na tarde desta sexta-feira (7) no Aeroporto de Fortaleza, às 16h06. O avião trouxe 111 brasileiros, entre homens e mulheres adultos, adolescentes e crianças. Segundo apurado por Isabela Camargo, da GloboNews, os passageiros desembarcaram sem algemas.

Após a confusão no último voo, em janeiro, quando os deportados desembarcaram algemados durante uma conexão em Manaus, ficou decidido que este pousaria em Fortaleza, uma das cidades brasileiras mais próximas dos EUA. A decisão é para reduzir o tempo em que os deportados passariam algemados no voo, medida adotada como praxe pelo governo americano (entenda mais abaixo).

Uma parte dos 111 repatriados é de Minas Gerais, onde os voos fretados com deportados dos EUA costumavam pousar. Agora, a viagem de Fortaleza até o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, será feita em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O voo está previsto para decolar às 18h30 desta sexta-feira.

O avião que pousou em Fortaleza partiu de Alexandria, no estado norte-americano de Louisiana, com uma escala técnica em Porto Rico. Depois, seguiu direto para a capital cearense.

Este é o segundo avião enviado pelos EUA com imigrantes deportados desde o início do novo governo de Donald Trump. Nos últimos dias do governo de Joe Biden, em 10 de janeiro, um outro avião com imigrantes deportados já havia pousado no Brasil.

🔎 No voo com escala em Manaus, houve um desentendimento com a tripulação devido ao calor, e os deportados abriram uma porta de emergência e desembarcaram por uma ponte inflável ainda algemados. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas em imigrantes é uma praxe em voos fretados dos EUA para repatriação, mas elas são retiradas ao pousar no Brasil, pois os deportados não são prisioneiros.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ordenou a retirada das correntes e solicitou que os deportados fossem levados a Belo Horizonte em um voo da FAB. Itamaraty diz que cobrará EUA por tratamento ‘degradante’.

Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o Governo Federal está adotando uma série de medidas para garantir o acolhimento humanizado dos brasileiros repatriados.

Em Fortaleza e em Belo Horizonte haverá um esquema de recepção e apoio aos brasileiros, com operação da Polícia Federal para realizar procedimentos migratórios e de segurança.

Além disso, em Fortaleza, o Governo do Ceará providenciou um Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), para dar mais agilidade aos processos migratórios.

Em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou Posto de Acolhimento aos Repatriados para garantir que tenham acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais para que possam entrar em contato com os familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.