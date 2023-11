Vôlei Natal é campeão da etapa Nordeste da Superliga C

Por Redação do Globo Esporte

O Vôlei Natal/Shiro é o campeão da etapa Nordeste da Superliga C Masculina. A final foi disputada na noite desta terça-feira, no Palácio dos Esportes, em Natal, e o time da casa confirmou o favoritismo ao vencer a AABB São Luís por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/16). Com o título, a equipe potiguar está classificada para a Superliga B de 2024.

Gabriel foi eleito o melhor jogador da decisão.