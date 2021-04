Você conhece as diferenças entre as roletas?

É normal que, quando começamos a jogar roleta, não sejamos muito claros sobre as diferenças específicas entre os tipos de roleta. Suas diferenças residem no modo e estilo de jogo. A roleta americana é jogada muito mais rápido e o tempo de espera entre as rodadas é consideravelmente mais curto. A mesa de jogo americana é menor para que os jogadores possam pegar os números e fazer suas apostas. No americano existe apenas um dealer que normalmente está do lado oposto das apostas na mesa e não usa um rake para recolher as fichas, mas sim as apanha com as mãos. Na Europa existem pelo menos dois croupiers e um deles usa o rake para as fichas.

Principais diferenças

A principal diferença entre as duas rodas da roleta é a dupla caixa zero. Na roda do americano existem 38 caixas para os números de 1 a 36, ​​mais zero e zero duplo. A função de duplo zero é igual ao zero único, mas adiciona mais vantagens ao cassino ao diminuir as chances de apostas simples e múltiplas. Dessa forma, o duplo zero dobra a vantagem da casa.

É a vantagem do cassino que determina a roleta como um jogo de azar. Ao contrário de outros jogos de azar, a vantagem da casa na roleta com um zero é muito pequena. A vantagem da casa é determinada por zero porque este número não pertence a nenhuma das apostas simples com probabilidade de 50 por cento. Por essa razão, os cassinos americanos incluíram o duplo zero para aumentar a sua vantagem. Esta vantagem com o duplo zero é, portanto, 2/38 = 5,26%, que é significativamente maior do que 1/37 = 2,70%.

Como na roleta americana, é adicionado um zero duplo, o que significa uma disposição completamente diferente dos números. As cores também são colocadas de forma diferente. Na roleta europeia, os vizinhos do zero único são 26 pretos e 32 vermelhos, enquanto na roleta americana, os vizinhos do zero único são 2 pretos e 28 pretos.

A vantagem da casa na roleta americana é aumentada não apenas pela presença do duplo zero, mas também pela ausência da regra “Na prisão”. Esta regra é exclusiva apenas para a roleta europeia e contempla a seguinte situação: quando a bola cai no zero, naturalmente todas as apostas múltiplas feitas pelo jogador são perdidas, mas as apostas simples são bloqueadas (permanecem na Prisão) e se na próxima rodada a bola cai em uma série dessas apostas simples, o dinheiro da aposta é liberado, mas nenhum prêmio é creditado. Se a bola na segunda rodada não cair em uma única aposta, o dinheiro bloqueado da aposta será perdido. Nos cassinos europeus, a regra também se aplica à roleta americana e se a bola cair no zero, nas apostas simples, metade do dinheiro apostado é recuperado. Nos cassinos americanos, a aposta é perdida automaticamente.