Vivaldo quer implantar projeto Vida Fala Mais Alto em todos os municípios do RN

O deputado estadual Vivaldo Costa (PSD) apresentou um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte com o objetivo de implantar o projeto “Vida Fala Mais Alto” em todos os municípios do Estado. A ideia é baseada em uma ação semelhante já realizada na cidade de São José do Seridó, e tem como objetivo implantar políticas públicas de enfrentamento ao suicídio. A proposta foi apresentada pelo parlamentar na sessão desta quarta-feira (09), durante o horário dos deputados.

“Este é um dos temas que mais preocupa a população. A gente vê constantemente na imprensa o grande número de pessoas que tira a vida na Ponte Newton Navarro. O Seridó também chama a atenção pelo grande número de pessoas que tiram a própria vida. Se você olhar as redes sociais, a imprensa, vai perceber como é grande o número de pessoas que tomam esta atitude tão drástica”, disse Vivaldo em seu pronunciamento.

Para o parlamentar, o projeto “Vida Fala Mais Alto” pode ser uma alternativa para o RN também enfrentar o problema. Ele revelou que já entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) e que em breve estará com a governadora Fátima Bezerra (PT) para tratar do assunto. “O Governo do RN, em parceria com os municípios, podem adotar esse programa que é totalmente exequível, praticamente sem despesa, basta somente a gestão”, completou.

Em seguida foi a vez do pronunciamento do deputado estadual José Dias (PSDB). O tucano abordou a importância da viabilização do Parque Tecnológico que está sendo desenvolvido pela UFRN no município de Macaíba. O parlamentar revelou ter sido procurado pela ex-reitora da universidade, Ângela Paiva, em busca de emendas para a iniciativa. “A classe política do RN, juntamente com o Governo do Estado, precisa se unir e se empenhar a favor deste projeto. Esse Parque Tecnológico é fundamental, é a ferramenta para preparar o nosso futuro”, disse.

José Dias ainda defendeu a construção de uma ponte sobre o Rio Jundiaí ligando a estrada de Macaíba ao Santuário dos Mártires, em São Gonçalo do Amarante. “Não falo do caráter religioso, mas sim do caráter econômico e social. Quando tivermos ponte no ligando estrada de Macaíba ao Santuário, facilitaremos e muito o acesso a este que precisará ser um grande instrumento não apenas para reverenciar mártires, mas para promoção do turismo”, finalizou.