Vivaldo propõe ao Governo Estadual a criação do Programa de Reabilitação Covid-19 para o RN

Preocupado com as sequelas provenientes da Covid, o deputado Vivaldo Costa (PSD) está propondo ao Governo do RN a criação do Programa de Reabilitação Covid-19, a fim de minimizar e tratar as consequências da doença. O parlamentar vem abordando sobre a pandemia de forma recorrente nos seus pronunciamentos, orientando a população a se prevenir e seguir orientações de especialistas.

“Infelizmente, muitos pacientes infectados pelo novo coronavírus e recuperados apresentam sequelas que podem se prolongar por meses e precisam ser tratadas, pois comprometem sua qualidade de vida”, alerta o parlamentar, médico por formação.

Vivaldo cita que na maioria dos casos os pacientes apresentam ao menos um dos sintomas como fadiga crônica, falta de ar, insônia, depressão dores intensas e até infarto, entre outros. “Diante desse quadro é de extrema importância a criação de um Programa de Reabilitação e de políticas públicas de atenção à saúde direcionados ao tratamento desses pacientes, a fim de que ofereça um atendimento especializado por uma equipe multidisciplinar, com um olhar individualizado e acompanhamento progressivo”, defendeu o deputado.