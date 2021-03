Vivaldo Costa requer ações de Segurança e Educação para o Seridó

O deputado Vivaldo Costa (PSD) encaminhou requerimentos ao Governo do Estado solicitando medidas práticas de melhoria do transporte escolar, do policiamento ostensivo e do fornecimento de água potável para os municípios de Equador e Caicó, localizados no Seridó Potiguar.

No primeiro documento, o parlamentar pede a disponibilização de dois ônibus escolares para atender os estudantes de Caicó, com o objetivo de garantir segurança e conforto aos alunos.

“A cidade de Caicó conta com muitas crianças e jovens na rede pública de ensino. Por isso, é imprescindível que sejam disponibilizados dois ônibus escolares pelo Poder Executivo, a fim de transportar os estudantes que saem de casa todos os dias em busca de aprendizado”, justificou.

Já para a cidade de Equador, Vivaldo Costa enviou dois pedidos: a aquisição de uma viatura para ajudar no policiamento ostensivo e a instalação de poços tubulares na zona rural do município.

“O município de Equador tem se tornado rota de fuga para os criminosos que praticam delitos na região. Além disso, o nosso texto constitucional ressalta que é dever do Estado e direito de todos a segurança, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Por isso a importância do pleito”, explicou o deputado, acerca do seu pedido de reforço no policiamento.

A respeito da locação, perfuração e instalação de poços tubulares na zona Rural do município, Vivaldo frisou que a intenção é oferecer uma melhor infraestrutura no que diz respeito à distribuição de água para os moradores.

“Esse pedido vai amenizar o impacto provocado pela escassez de água, além de apoiar diretamente o pequeno produtor rural, sendo imprescindível para toda a população”, disse, enfatizando que a iniciativa irá amenizar os efeitos da seca que já perdura por bastante tempo na região.