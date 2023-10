Viva Rio Branco não terá atividades neste domingo

O Programa Viva Rio Branco, da Prefeitura de Mossoró e executado pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), que leva aulas de dança e atividades esportivas à população na avenida Rio Branco, no trecho do Corredor Cultural de Mossoró, não será realizado neste domingo (1). Também não haverá a interdição da avenida.

A suspensão temporária se deve ao fato de que neste domingo acontecem as eleições para conselheiros tutelares em Mossoró. Dessa forma, o Ministério Público solicitou à Prefeitura a cessão dos agentes de trânsito do Município para auxílio na garantia da ordem do pleito.

O retorno das atividades do Viva Rio Branco, com dança e interdição da via para a prática ciclística e de pedestrianismo, acontecerá no próximo domingo (8).