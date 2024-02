“Viva Rio Branco’ é suspenso durante o carnaval; retorno será com nove parceiros e modalidades

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), comunica a suspensão do Programa Viva Rio Branco neste domingo (11), bem como a aula de dança na praça Sadrak Tavares, a Praça dos Patins, na terça-feira (13), chamada a terça de carnaval.

As atividades de dança retornam normalmente na quinta-feira (15), às 18h30, bem como o programa Viva Rio Branco retorna no domingo (18). A programação com os parceiros será retomada em março.

Na última quinta (7), foi realizada reunião com instituições das atividades dominicais, onde foi reafirmado o desejo de seguir somando ao projeto. As universidades UnP, UERN, Facene, Católica do RN e Uninexus enviaram representantes. Além destas, representantes do Ritbox RN e da Liga Garra de Águia, de artes marciais, também demonstraram interesse na programação anual.

“Somos gratos pelo interesse das universidades em somar com a Prefeitura de Mossoró nesse programa que já é a cara do mossoroense no assunto prática esportiva e de lazer. Pretendemos ter o mais diverso calendário de ações para sempre tornar o programa mais visível e versátil ao público”, comentou a Secretária de Esporte Larissa Maciel.

Com a chegada dos novos parceiros de aulas de Kung Fu e Tai Chi, além do Ritbox, a Prefeitura de Mossoró divulgará semanalmente a programação para o público.

FOMENTO A CORRIDA DE RUA

O programa Viva Rio Branco também conta com o fomento à prática da corrida através da parceria com as assessorias esportivas BS Performance e Run Life Assessoria que se revezam aos domingos com um ponto fixo na via com dicas de corrida e cuidados com a prática da atividade física.