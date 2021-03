Vitor, volante do Globo FC, é emprestado ao Corinthians

Nesta segunda-feira (15), o Globo FC confirmou o empréstimo por dois anos do volante Vitor, de apenas 18 anos, ao Corinthians. Desde a temporada 2020, o jogador potiguar estava sendo monitorado por grandes clubes do país e agora vai compor o Timão, com valor do passe fixado, caso haja interesse de exercer a prioridade de compra no futuro.

Vitor viaja ainda hoje (16), para São Paulo e inicialmente, será integrado à equipe sub-20 do Corinthians. Descoberto pelo projeto social “Salto da Onça”, da cidade de Santo Antônio, o jovem José Vitor Ferreira da Silva é natural de Touros, que fica a 90 km de Natal. Começou a jogar pelo Globo FC em 2019, participando de competições sub-17.

Na temporada 2020, o volante participou de 16 jogos e de quatro na temporada 2021. A despedida do Globo FC aconteceu neste domingo (14), na partida sem gols contra o América-RN, pela quarta rodada do Campeonato Estadual. No Timão, Vitor encontrará o também potiguar Reginaldo, lateral-esquerdo revelado pelo ABC.