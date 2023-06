Vitaminas para a memória? Estudo inédito mostra relação entre consumo diário de suplementos com as lembranças

No estudo, a cada 12 meses, durante um período de três anos, os participantes realizaram testes cognitivos online, desenhados pelos pesquisadores para avaliar a memória. Ao fim do primeiro ano, já foi observada uma melhora – que foi sustentada no decorrer do resto do estudo. Segundo os cientistas responsáveis, a reversão foi equivalente a um declínio de aproximadamente três anos.

O teste clínico é o maior já feito sobre o tema, e é o segundo de um amplo estudo que busca avaliar a suplementação em diversos desfechos de saúde. O primeiro, publicado ano passado no The Journal of the Alzheimer’s Association, já havia indicado o potencial para as lembranças de maneira inédita, porém em um grupo menor de idosos.

O novo trabalho recebeu financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) e da Mars Edge, empresa de bem-estar que comercializa suplementos. A Haleon, fabricante do Centrum 50 + – multivitamínico utilizado no estudo – atuou apenas cedendo os produtos para os testes. Para Andres Zapata, líder médico da companhia no Brasil, os resultados são animadores.