Visitantes são presas após tentarem entrar com drogas em presídio do RN

Duas visitantes foram flagradas nesta sexta-feira 15 tentando entrar na Cadeia Pública Gomes da Silva, em Nova Cruz, com drogas. O material, composto por maconha e cocaína, foi encaminhado para perícia. As mulheres foram presas.

O flagrante ocorreu durante a passagem das mulheres pelo bodyscan, equipamento de escaneamento corporal usado para detectar objetos ilícitos sem contato físico.

Elas já estavam sendo monitoradas pela equipe de inteligência da unidade e, após a detecção de irregularidades pelo aparelho, foram abordadas por uma policial penal feminina. As visitantes confessaram portar as substâncias.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Cruz, que adotou as providências legais.

No Rio Grande do Norte, todas as unidades prisionais possuem bodyscan, que permite aos operadores identificar objetos escondidos sob roupas ou em calçados.