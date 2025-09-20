Visita de Paulinho da Força a Michel Temer aponta que PEC da Anistia será transformada em PEC da Dosimetria

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) se reuniu na quinta-feira, 18, com o deputado federal Aécio Neves (PSDB) e Michel Temer (MDB) na casa do ex-presidente em São Paulo.

O encontro teve a participação virtual do presidente da Casa, Hugo Motta(Republicanos-PB), e discutiu o projeto de lei que reduz as penas dos envolvidos ao 8 de Janeiro.

Até então chamado de “PL da Anistia”, o texto passou a ser chamado pelos participantes da reunião de “PL da Dosimetria”.

Em um vídeo gravado após o encontro, Paulinho da Força disse que a proposta pretende “pacificar o Brasil”.

Temer referiu-se ao projeto como um “pacto republicano”.

Segundo Aécio Neves, a nova abordagem, reduzindo penas ao invés de anistiar os crimes, não coloca o Congresso em confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte já deixou claro que o perdão a crimes contra o Estado Democrático de Direito é inconstitucional.

Temer virou o fiador do projeto da anistia no Congresso. O ex-presidente tem dado uma série de conselhos políticos aos principais envolvidos nas negociações. A redução de penas discutida na noite de quinta-feira na residência de Temer pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados condenados pela trama golpista, mas o teor do projeto ainda não está definido.